Kaufland България дари средства за цялостно реновиране на обучителна зала в Университета за национално и световно стопанство

С дарението от близо 45 000 лв. търговската верига за пореден път затвърждава подкрепата си към българското образование

Kaufland България дари близо 45 000 лева на Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Средствата бяха използвани за реновирането на една от обучителните зали в университета, която се използва от студентите на катедра „Логистика и вериги на доставките“. Чрез дарението търговската верига затвърждава сътрудничеството си с УНСС и за пореден път демонстрира своята силна подкрепа към българското образование.

„Вярвам, че бизнесът и образованието в страната трябва да работят като един отбор с ясна цел – да осигурят по-добри възможности за професионално развитие на младите хора в България. Ние от Kaufland не спираме да полагаме усилия в тази посока и да се стремим да бъдем верен партньор на младежите в тяхното образование и в първите стъпки от техния кариерен път.“, коментира Милена Караилиева, HR директор на Kaufland България, по време на официалното откриване на реновираната зала.

„Вече от няколко години си партнираме успешно с УНСС и катедрата по логистика. Благодарение на това партньорство дадохме шанс на млади професионалисти от висшето учебно заведение да стартират кариерния си път в Логистичния център на Kaufland. Радвам се, че още един съвместен проект с УНСС се превърна в реалност. Надявам се чрез модернизацията на тази обучителна зала Kaufland да допринесе за по-приятното и ефективно обучение на студентите“, каза Емил Димитров, ръководител „Логистика“ в Kaufland България.

„Катедра „Логистика и вериги на доставките“ винаги е работила в тясно сътрудничество с бизнеса в процеса на обучение на бъдещите логистици с цел обвързването му с практиката. В лицето на Kaufland ние открихме един стабилен, доверен партньор, който всеотдайно и отговорно подпомага целия учебен процес – участие в занятията, посещения в Логистичния център на Kaufland, менторство на студенти, стажантски програми и други практически ориентирани инициативи. Изразявам благодарността на студентите и преподавателите от катедрата за реновирането на обучителната ни зала и вярваме, че в бъдеще ще имаме възможност за осъществяването и на други полезни дейности“, каза проф. д-р Мирослава Раковска, ръководител катедра „Логистика и вериги на доставките“ и зам.-ректор на УНСС по учебната дейност.

Благодарение на дарението обучителната зала беше изцяло ремонтирана – заменени са подовата настилка, таванът, осветителните тела, климатикът и отоплителната система, бюрата и столовете. Реновираната зала разполага с модерно оборудване – проектор и 10 лаптопа, които да улеснят студентите по време на техните лекции и при нужда от достъп до дигитални обучителни материали.

Модернизацията на залата е само част от устойчивото партньорство на Kaufland с УНСС в рамките на дългосрочната политика на търговската верига за създаване на по-силна връзка между образованието и бизнеса в България. Веднъж годишно Kaufland провежда „Ден на отворените врати“ в своя Централен склад край гр. Стряма, като дава възможност на близо 50 студенти от катедра „Логистика и вериги на доставките“ в УНСС да посетят един от най-модерните логистични центрове в страната и да се запознаят отблизо с процесите в него. Kaufland осъществява и инициативата „Директор Логистика за един ден“, в която студенти от катедрата по логистика имат възможност да разработят и представят бизнес казус в сферата на логистиката. Благодарение на всички съвместни инициативи между катедрата и Kaufland вече няколко възпитаници на учебното заведение стартираха кариерата си в компанията. През 2019 година Kaufland беше генерален спонсор и на първата научна и бизнес конференция по логистика и управление на доставките в УНСС.

Като един от най-големите работодатели в България с екип от над 6 000 човека, Kaufland осъзнава своята ключова роля за кариерното развитие на младите хора в страната. Компанията реализира успешно редица кариерни програми за младежи. Вече трета година Kaufland провежда своя най-голям проект за развитие на млади таланти „Управители на бъдещето“. Всяка година търговската верига приема и своите дуални ученици, а между 70 и 100 ученици преминават през дългогодишната практикантска програма на компанията. От няколко месеца Kaufland стартира и поредица безплатни онлайн семинари под името We Know, You Grow, които целят да запознаят отблизо младежи с работата в сектора за модерна търговия и да им дадат практически съвети за подобряване на техните личностни и професионални качества.