Как Сингапур създава своя запас от злато като във филм за Джеймс Бонд

Не всички централни банки са открити по отношение на покупките си на злато. Сред традиционно потайните представители в сектора е тази на Сингапур, наречена Monetary Authority of Singapore (MAS). Тя е основана през 1971 г., непосредствено преди Ричард Никсън да изкара света от златния стандарт.

Страната обаче, предугаждайки, че цената на жълтия метал ще започне да се покачва, организира изкупуване на злато още преди централната ѝ банка да е създадена. То се случва като по сценарий за Джеймс Бонд и до днес остава една от най-потайните операции за придобиване на злато в историята.

В настоящата статия ще разгледаме последната покупка на злато от Сингапур и ще се върнем назад в миналото, когато централната ѝ банка прави всичко възможно, за да не разкрие покупките на злато и растящите си резерви.

Скорошният растеж на сингапурския запас от злато

Данните показват, че по-рано през тази година Сингапур е увеличил своя запас от злато с 26,35 тона. Транзакцията е осъществена на два транша, извършени между май и юни. Monetary Authority of Singapore я е описал в отчетите си от юли и август, а данните за покупката са отразени от Международния валутен фонд едва наскоро, затова тя не е отчетена и от World Gold Council и е останала до голяма степен незабелязана от пазарите.

След двете покупки, общите резерви на страната възлизат на 153,2 тона и само в рамките на тази сделка, която е първата за Сингапур от поне две десетилетия, се увеличиха с 20%. По този начин държавата се изкатерва с една позиция сред най-големите притежатели на злато в света – до 29-о място, изпреварвайки Бразилия (129 тона), но оставайки след Филипините (157 тона).

С покупката Сингапур се присъединява към много други страни, които рязко увеличиха запасите си от злато през 2021 г. Сред тях са Тайланд, Япония, Сърбия, Унгария и Полша. Русия също увеличи изкупуването на злато, основно чрез суверенния си фонд, който се освобождава от доларови активи.

Таблица 1: Най-големи купувачи на злато от началото на годината

Държава Увеличаване на запасите от злато (в тона) Тайланд 90,2 Япония 80,8 Индия 68,2 Унгария 63 Бразилия 62,3 Узбекистан 51 Сингапур 26,2 Монголия 5,7 Камбоджа 5 Казахстан 4,8

Не е ясно кога е била осъществена предишната покупка на злато от Сингапур, както и дали металът е придобит наведнъж. От данните обаче можем да заключим, че между 1968 и 2000 г. MAS е купил още 27,4 тона злато. Това е известно, защото преди тази дата страната разполага със 100 тона от метала, с които се сдобива като в сценарий за екшън.

Сингапурският запас от злато – създаване в духа на „Джеймс Бонд“

Лондонският златен пул е организация, създадена от осем водещи централни банки през 60-те години, чиято цел е да продава злато, когато цената му на международните пазари се покачва, за да поддържа паритета от 35 щатски долара за тройунция. Ако се допусне покачваща се цена на златото, Федералният резерв, който разполага с все по-малко от метала, за да обезпечава долара, може да бъде изправен пред неплатежоспособност, тъй като няма да има достатъчно злато, за да изплаща задълженията си към останалите централни банки, на които е длъжен да продава злато срещу долари.

Таблица 2: Обезпечение на долара със злато

Година Обезпечение на долара със злато 1950 г. 20% 1956 г. 16% 1962 г. 11% 1968 г. 5%

В края на 60-те е ясно, че лондонският златен пул е на път да се разпадне. Франция започва яростно да продава злато на Федералния резерв срещу злато и напуска зрелищно съглашението. Министърът на финансите на Сингапур (която не е част от златния пул) д-р Гох Кенг Суи, поръчва доклад относно бъдещето на златния стандарт. Той е изготвен от старшия консултант на администрацията Нгианг Тонг Дау и според документа златният стандарт ще бъде напуснат.

В отговор на документа, Суи посочва:

В този случай по-добре да отидем да купим злато от южноафриканците.

Целта на страната е да закупи 100 тона злато. За доставчик е избрана Южна Африка, където към края на 60-те там се добиват над две трети от благородния метал глобално.

Доставката на злато от страната обаче далеч не е лесно начинание.

Тайната операция по придобиване на злато от Сингапур

Проблемът е, че Южна Африка е под ембарго и Сингапур не може официално да купи злато от страната. Затова Суи се среща тайно в хотелската си стая във Вашингтон с финансовия министър на ЮАР Николаас Дидерихтс, докато двамата са на конференция на Световната банка. На разговора присъства и Дау, който пет десетилетия по-късно описва случилото се в книгата си „A Mandarin and the Making of Public Policy“:

Финансовият министър на Южна Африка дойде и каза: „Преди да говорим, трябва да пуснем телевизора много, много силно.“ Право в сърцето на Вашингтон! Ние се съгласихме и го пуснахме усилен максимално.

Целта е била устройството да заглуши разговора, ако стаята се подслушва. По време на срещата си финансовите министри се договарят Сингапур да купи 100 тона злато при цена от 40 долара за тройунция. Сделката е с премия от 14% над спот цената от 35 долара за тройунция към момента, но Суи се съгласява на нея, за да се предпази от потенциално шоково поскъпване на жълтия метал.

След споразумението, Дидерихтс казва:

Добре, изпрати своя човек в Швейцария, ще доставим златото в Швейцария и ще ни платите в Швейцария.

След това взима банкнота от един долар, скъсва я на две и подава едната половина на Суи. Това е „паролата“, чрез която ще се разпознаят агентите на двете страни, когато се срещнат – на кого са му необходими акредитационни писма, когато самоличността му може да се удостовери посредством скъсана банкнота?

Няколко месеца след срещата във Вашингтон, Дау и още един сингапурски банкер се срещат с представителите на Южна Африка в швейцарската банка Swiss Bank Corporation. Първият въпрос, който ги питат, е дали носят тяхната половина и, след като са идентифицирани чрез сдвояването на скъсаната банкнота, сделката е финализирана, а Сингапур създава своя запас от злато.

В автобиографичната си книга, Дау продължава:

Това беше първата покупка на злато от Сингапур. Нарушихме ембаргото на Южна Африка! Купихме много евтино, преди Никсън да демонетизира златото. Бяхме много големи късметлии.