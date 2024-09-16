Как и в любом другом занятии, профессионалами в покере становятся, а не рождаются. Каждый игрок, даже с головокружительной карьерой когда-то впервые садился за стол, набивал первые шишки и, конечно, играл в минус. Ошибки новичков — это та самая база, через которую важно пройти, чтобы достичь результата. Конечно, можно учиться на собственном опыте, год за годом повторяя свои неудачи, проверяя что работает, а что нет. Но такой подход — весьма неблагодарное дело, как с точки зрения повышения уровня игры, так и исходя из банального бюджета и психологической устойчивости.

Куда лучше пойти более легким и в то же время более мудрым путем — учиться на чужих ошибках, ну или просто прислушаться к рекомендациям профессионалов. Итак, как перестать играть в минус? Советы бывалых покеристов и разбор основных ошибок новичков помогут понять собственные промахи и выйти, наконец, в плюс, начав зарабатывать на покере реальные деньги.

Нулевой профит и минусы: в чем причина и что можно сделать?

При разборе того, как перестать играть в минус, советы бывалых покеристов могут помочь, лишь при четком осознании ситуации, понимании проблем и правильной реакции на рекомендации. Как бы ни было банально, но основная причина минусовой игры — увеличение уровня противников и в целом повышение популярности покера. Если еще с десяток лет назад игровые столы были заполнены рекреационными игроками и отыскать фиша было простой задачей, то сегодня покеристы настроены более серьезно. Прокачка собственного уровня, обилие обучающих материалов, доступность покерных школ и индивидуальные занятия с тренерами серьезно повысили планку. Чтобы выигрывать нужно соответствовать тенденциям, а это по силам не каждому.

Замечая за собой минусовую игру, многие начинающие и даже некоторые давно играющие покеристы серьезно разочаровываются. Кажется, что покерные боги отвернулись и забили, а игра, изначально приносившая удовольствие, превратилась в какую-то немыслимую каторгу. Большинство покеристов в свое время переживали такой период. И тут стоит быть внимательным. Скорее всего, это — ключевой момент всей карьеры. Игра в минус — это своего рода рубикон, который переходят или не переходят покеристы. Среди возможных вариантов реагирования на ситуацию:

Опускающиеся руки . Очень многие сдаются и вовсе перестают играть в покер, причем нередко, даже за столом с любимыми друзьями во время шумных застолий и вечеринок.

. Очень многие сдаются и вовсе перестают играть в покер, причем нередко, даже за столом с любимыми друзьями во время шумных застолий и вечеринок. Упрямство и продолжение игры . Способ “упереться рогом” и продолжать гриндить с той же стратегией вряд ли может принести свои плоды. Поэтому такие игроки впоследствии либо опускают руки, либо меняют свои взгляды, ищут в сети ответ на вопрос как перестать играть в минус, советы бывалых покеристов и, наконец, переходят к третьему варианту.

. Способ “упереться рогом” и продолжать гриндить с той же стратегией вряд ли может принести свои плоды. Поэтому такие игроки впоследствии либо опускают руки, либо меняют свои взгляды, ищут в сети ответ на вопрос как перестать играть в минус, советы бывалых покеристов и, наконец, переходят к третьему варианту. Работа над игрой. Единственная опция, которая способна принести положительный результат и вывести покериста из минусов.

Именно последний вариант выбирают те, кто хочет превратить покер в способ заработка.

ТОП-5 ошибок, которые сводят игру к минусам

Раздумывая над вопросом о том, как перестать играть в минус, советы бывалых покеристов сводятся к анализу собственного поведения за игровым столом и за его пределами. Опытные покеристы приводят огромное количество типичных ошибок новичков, но наиболее часто встречаются такие:

отсутствие тейбл-селекта;

плохой банкролл-менеджмент;

несоответствие лимитов;

тильт и непринятие дисперсии;

чрезмерное мышление.

Разберемся с каждой ситуацией более подробно.

Тайбл-селект — основа плюсовой дистанции

Одна из важнейших ошибок, с которой сталкиваются даже опытные игроки — не выбирать столы. Покер — это игра против людей. Чтобы выиграть нужен проигрыш оппонента. А рассчитывать на это за столом, полным регуляров — не самая лучшая стратегия. Тщательный анализ и выбор столов с фишами поможет выйти из минуса и начать зарабатывать.

Недостаточный банкролл

Многие новички рассчитывают зарабатывать на покере без вложений. Большинство закидывают около 10$ или вовсе надеются на фрироллы и дальнейшую “пруху”. Основная причина такого подхода — непонимание базовых принципов. Так, чтобы преодолеть обычную дисперсию, нужно располагать суммой как минимум в 30 бай-инов. Ведь даунстрики с -20БИ — не редкость даже для плюсовых покеристов.

Капиталовложение — неотъемлемая часть покера. Для серьезного старта карьеры стоит накопить достаточный банкролл, чтобы вступить в игру уверенно, спокойно и безопасно. В то же время, не обязательно вкладываться самостоятельно. Специализированные бекинговые фонды готовы спонсировать игроков, нацеленных на результат. И если раньше речь шла об инвестициях исключительно в игру профессионалов, то сегодня заключить контракт может даже начинающий игрок. Например, команда фонда MVP TEAM сотрудничает с покеристами разного уровня, в том числе играющими на небольших лимитах.

Непосильные или слишком низкие лимиты

Ошибка, которая особенно актуальна для онлайна. Нередко начинающие игроки стремятся как можно быстрее перебраться на высокие лимиты, ведь на дешевых NL2 и NL5 играть может быть просто скучно. Но проблема в том, что на высоком лимите уже сидят реги, которые только и поджидают нубов для собственного плюса. Стоит помнить, что микролимиты — это отличная “школа жизни” в покере. Здесь можно привыкнуть к темпу, осознать неотвратимость дисперсии, выработать дисциплину и прокачать терпение. Это все пригодится в будущем для игры на более высоких ставках.

Другая сторона медали — хорошие игроки, зависшие на микролимитах. Конечно, весьма приятно постоянно выигрывать и забирать легкую наживу. Но ведь на таком уровне нормально зарабатывать не получится.

Дисперсия и тильт — что нужно знать игроку?

Психологические аспекты и адекватная оценка ситуация — немаловажная составляющая покера. Неумение переносить стандартную дисперсию и оценка игры в краткосрочной перспективе — это шаг в никуда и прямая дорога за пределы покерного комьюнити. Конечно, современный мир “быстрых результатов” существенно понизил планку терпения. Но покер работает не так. Оценивать результативность стоит лишь в долгосрочной перспективе, анализируя игру на протяжении нескольких месяцев, а то и лет.

Тильт, в свою очередь, вовсе может убить все старания игрока. Всего за одну сессию можно свести на нет все предыдущие результаты. При этом все происходит буквально молниеносно. Крышу может снести от любого безумного фиша. Поэтому важно научиться контролировать эмоции во время игры.

Обилие данных и чрезмерное мышление

Одна из самых серьезных проблем, с которой сталкиваются начинающие игроки. Постоянно растущее количество информации в сети, всевозможные стримы, споры на форумах, утратившие актуальность книги. Такое обучение: без структуры, грамотного наставника и понимания, что работает, а что нет — это путь к проигрышу.

В теме как перестать играть в минус, советы бывалых покеристов зачастую приводят к одному главному решению — заручиться поддержкой профессионалов и учиться под руководством тренеров. Самый доступный и эффективный способ — покерная школа.

Как покерная школа поможет вырваться из минусов?

Школы покера — это уникальное явление нового тысячелетия. Команды, объединяющие игроков разного уровня, помогают быстрее добиваться успехов, расти по лимитам, играть и выигрывать в атмосфере постоянной поддержки и взаимопомощи. Школа покера научит как перестать играть в минус, советы бывалых покеристов, опытных и результативных наставников помогут преодолеть сложности, а квалифицированная поддержка психологов позволит обойти психологические барьеры.

Один из топовых проектов MVP TEAM принимает на обучение даже новичков, играющих в минус. Среди главных особенностей проекта:

предоставление студентам только актуальной и полезной информации;

занятия с тренерами в небольших группах;

помощь в выработке действенной стратегии;

аналитика и исправление ошибок;

финансовая помощь и возможность вступить в бекинговый фонд при школе.

Присоединиться к команде единомышленников можно быстро и просто, заполнив заявку на сайте.

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