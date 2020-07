Как да спечелите Huawei Next-Image Awards 2020

До 31 юли можете да споделите своите снимки и да получите 3 Гран При награди от 10000 долара, P40 Pro, Matebook X Pro и Huawei Watch GT 2e!

Всяка емоция и история може да бъде разказана чрез един перфектен кадър или вълнуващо видео! Това лято, най-доброто място за споделяне на вашата история, заснета с Huawei смартфон, е конкурсът Huawei Next-Image Awards 2020. Незабравимите залези, усмивките на любимите хора, морските приключения могат да бъдат част от глобалната арт сцена и да бъдат оценени от едни от най-авторитетните имена във фотографията в световен мащаб.

Експресивността на една снимка може да бъде огромна, а ролята на фотографа е умело да композира кадъра и да изгради разказа на историята. Звучи сложно? За щастие, има няколко трика, които ще са ви от полза да разкажете интригуваща история през обектива на вашия смартфон, разказани лично от членовете на глобалното жури на Huawei Next-Image Аwards 2020. Освен признанието за изключителния кадър, победителите в глобалния конкурс ще получат три Гран При награди от 10 000 долара, носителят на фотографската награда TIPA смартфон с четворна Ultravison Leica камера – Huawei P40 Pro и електронни сертификати. 15 от късметлиите ще печелят в различните категории на конкурса Next-Image награден фонд от 1000 долара, смартфон Huawei P40 Pro, електронен сертификат. Още 50 подгласника и 5 почетни награди за впечатляващи кадри ще получат Huawei P40 Pro и електронни сертификати. И ако мислите, че това е всичко, грешите! Всеки български любител на мобилната фотография може да се сдобие и с една от локалните награди – ултрапреносимият лаптоп Huawei MateBook X Pro, Huawei P40 Pro и спортният партньор Huawei Watch GT 2e.

И така, за да спечелите, помнете, че вашата следваща снимка, участник в Huawei Next Image Awards 2020 трябва да…:

…показва емоция

Не забравяйте, че най-важното в портретите е да уловите автентичността. Дайте време на себе си и на своя фото герой да изградите връзка, за да може да отразите емоциите във всеки различен миг. Успехът на разказаната история се състои в това да бъдете запленени от своя „модел“ и да се приближите към него по правилен начин.

„Ключовият елемент за правенето на добър портрет е търпението и чакането на подходящия момент, когато личността на човек се разкрие. Освен това работата с правилната светлина и фон могат да изискват практика. Търся онзи чист и непринуден момент, за да се опитам да предам част от онова, което е да си човека пред обектива.“ – Стив Маккъри, фоторепортер, носител на десетки награди и създател на емблематичния фото-шедьовър “Afghan Girl”.

…представя различна гледна точка

Във фотографията, всяка промяна на гледната точка прави изображението интригуващо, което дава шанс да разкаже историята по съвсем нов начин. Експериментирайте със своите кадри, заснемайки ги в различно време на деня и нощта. Може би, точно снимките през нощта или при слаба осветеност ще ви позволят да заинтригувате повече членовете на журито на Huawei Next-Image.

„За мен лично, творчеството винаги е било начин не само да се наслаждавам и обогатявам живота си, но и да оцелея – то непрекъснато носи мотивацията да искам да видя следващия ден и това, което носи за мен и моето изкуство. Надявам се, че тази тема ще напомня и насърчава хората да използват наличните за тях ресурси, за да създадат нещо, което никога не биха счели за възможно. “ – Елисавета Породина, руски художник, фотограф и психолог.

… да има динамика

Снимката трябва да носи известно напрежение. Фокусирането върху даден елемент от снимката – интересна текстура, интензивен цвят или детайл, които не се виждат от пръв поглед, може да предизвика много силни емоции у наблюдателите. Струва си да тествате различни функции на камерата на Huawei и да откриете един нов свят от перспективи. Изображенията, направени от разстояние със зуум, макро фотография или необичайно кадриране, могат да са ключови за кулминацията на историята и в резултат на това да получите снимка, която има шанс да спечели Huawei Next-Image 2020.

„Макро фотографията може да разкрие толкова много детайли във всяка част на дома ви. Растенията и храната имат уникална текстура, която да изследвате. “ – Рубен Крабе, фотограф на екстремни спортове и природа.





… да вдъхновява други

Най-добрите истории са тези, които носят послание и за които бихме искали да научим повече. Ако изберете формата на фоторепортаж, уверете се, че историята, която създавате, има ясна тема, но в същото време вдъхновяващи елементи, които ще привлекат вниманието на зрителите.

„Опитвам се да разкажа всяка история чрез визии и интерпретации, които си представям за нея, но в крайна сметка, зрителят интерпретира сам. Той създава своя лична история, със собствените си преживявания и гледна точка, въз основа на моята история. Надявам се, че ги вдъхновявам да направят това. „ – Каролина Хенке, известен шведски моден фотограф.

… да бъде качена в сайта на Huawei Next-Image Awards 2020

Ако вече сте последвали съветите от членовете на глобалното жури, и имате до 30 уникални и различни кадъра, заснети с вашата Huawei камера, споделете ги още сега тук .

6-те категории, в които може да ги разпределите са: Near Far, Good Night, Hello, Life!, Faces, Live Moments, Storyteller до 31 юли 2020 г. . Всеки ваш фото-шедьовър има шанс да впечатли Стийв Маккъри, Елисавета Породина, Рубен Крабе, Каролина Хенке, феновете на Huawei и любителите на мобилната фотография от цял свят!