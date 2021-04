Huawei представи концепцията за HarmonyOS и по-лесен живот в рамките на TEDxHouHai панела „Driven by Pressure”

Като операционна система от ново поколение, HarmonyOS позволява на различни интелигентни устройства да се свързват и взаимодействат помежду си по непознат досега начин.

Д-р Уанг Ченглу, президент на софтуерното подразделение на Huawei Consumer Business Group и директор на бизнес звеното „AI and All-scenario Intelligence”, откри панела Driven by Pressure на събитието TEDxHouHai в Шенжен с речта си „HarmonyOS: Connecting to a Simpler Life“. В нея той посочи, че индустрията за мобилен интернет, центрирана около смартфоните, вече е навлязла в период на преход. По думите му, бързото развитие на „интернета на нещата“ (IoT) предоставя историческа възможност за трансформация на тази индустрия. Др. Уанг призова за сътрудничество между всички играчи в нея за изграждане на нова екосистема с огромен потенциал, с която всички заедно да посрещнем ерата на мобилния интернет.

Технологиите променят животи и подхранват мечти

„Технологиите имат силата да променят света. Когато бях малък, мечтата ми беше да мога да гледам филми у дома, а днес това е възможно навсякъде. Бързото развитие на мобилния интернет даде тласък на безкасовите разплащания, онлайн пазаруването, споделените пътувания, и всички те промениха с много живота ни“, сподели Д-р Уанг.

„От друга страна е ясно, че индустрията на мобилния интернет, центрирана около мобилните телефони, е подложена на натиск“, продължава Д-р. Уанг. „Доставките на смартфони в света започнаха да намаляват още през 2018 година и отбелязаха годишен спад от около 6% през 2020 година. Междувременно средното време, което потребителите прекарват на мобилния си телефон, остава между 4 и 5 часа дневно от две години насам, което показва, че индустрията е достигнала критична точка и трябва да се промени.“

„Какви са възможностите за развитие в новата ера? При нас търсенето на технологични иновации никога не свършва. Потребителите притежават все повече интелигентни устройства и нашата цел е да дадем възможност на тези устройства да си сътрудничат помежду си по-ефективно, вместо да работят в изолация. Точно както хората комуникират помежду си. Целта е да превърнем повсеместната свързаност в реалност и цяло множество интелигентни устройства да работи като ЕДИН смарт асистент.“

„Например, ако смарт часовникът ви засече, че сте заспали, осветлението в стаята автоматично ще се изключи и климатикът ще настрои температурата за по-приятен и здравословен сън. За потребителя преживяването ще бъде все едно разполага с интелигентен помощник у дома. Спортни уреди, свърани към носимо устройство, ще играят ролята на ваш личен треньор, като ви дават научно-обосновани съвети и подробен анализ на данните от тренировките в реално време.“

“Но когато различните устройства работят на различни операционни системи, е трудно дори да бъдат свързани, какво остава за постигане на интелигентност. За да се постигне наистина свързан лайфстайл, устройствата трябва да заговорят на един общ език.“

HarmonyOS позволява на устройствата да говорят на един език

Като операционна система от ново поколение, HarmonyOS позволява на различни интелигентни устройства да се свързват и взаимодействат помежду си по непознат досега начин, осъществявайки гладко и интуитивно потребителско изживяване с всички устройства.

HarmonyOS е двигател и на интелигентното развитие на производителите на хардуер и води до увеличаване на трафика към повече смарт устройства, различни от смартфоните. Това води до интелигентна цифрова трансформация на цели индустрии.

Д-р Уанг завърши с прогнозата на Huawei, че HarmonyOS ще работи на над 300 милиона устройства до края на годината и с очакванията си да си сътрудничи с различни партньори за изграждането на мощна и надеждна екосистема около HarmonyOS. Това ще помогне на повече хора да реализират мечтите си посредством технологиите и ще донесе на потребителите по-прост и по-добър живот.