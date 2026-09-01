„Фрапорт Туин Стар“ отбеляза 3 милиона пътници през 2026 година

Общият брой на обслужените пътници на Летище Бургас и Летище Варна от началото на годината премина границата от 3 милиона на фона на нови маршрути и пазари и положителна динамика в трафика

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД отбеляза важен етап през 2026 г., след като общият брой на обслужените пътници на Летище Бургас и Летище Варна от началото на годината премина границата от 3 милиона души.

Резултатът е особено значим предвид факта, че Летище Бургас възобнови полетите едва от 1 май, след приключването на мащабната рехабилитация на пистата – най-голямата самостоятелна частна инвестиция в гражданска авиационна инфраструктура в България, на стойност над 60 млн. евро.

Благодарение на активната работа на екипа на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, през настоящия сезон двете черноморски летища разшириха своята въздушна свързаност с нови маршрути, нови пазари и допълнителни честоти по редица съществуващи линии.

Сред акцентите за Летище Варна е значителното развитие на мрежата на Wizz Air, включително с атрактивни нови маршрути до: Атина, Барселона, Будапеща, Гданск и Париж. Рим остава притегателна целогодишна дестинация, а целогодишни връзки се предлагат и до Бергамо, Братислава и други традиционни маршрути, а от октомври стартира и изцяло нова линия до Базел. Сред новите пазари за Варна през 2026 г. се нареждат: Гърция, Унгария и Испания.

При Летище Бургас сред новите пазари се откроява Италия, с полетите до Рим на Ryanair, а през сезона се наблюдава и подновен интерес от Франция след прекъсване на чартърните програми през последните години.

Положителната тенденция се потвърждава и от развитието на някои от ключовите входящи пазари за двете летища. През 2026 г. се наблюдават двуцифрени ръстове спрямо миналата година от: Полша, Израел, Унгария, Словакия, Белгия и Франция.

Силно остава и присъствието на традиционни партньори на двете летища. Eurowings предлага полети от редица германски градове до Варна и Бургас, Austrian Airlines увеличи честотите по своите линии, а Discover Airlines осигурява директни връзки от Франкфурт и Мюнхен, предоставяйки възможности за последващи връзки до цял свят чрез мрежата на Lufthansa Group. Допълнителен капацитет през летния сезон осигуряват и Jet2.com, TUI и други дългогодишни партньори.

Важен елемент остава и вътрешната свързаност, като през настоящата година Bulgaria Air увеличи възможностите за пътуване между София и двете черноморски летища.

„Преминаването на границата от 3 милиона пътници е важен положителен сигнал за Летище Бургас и Летище Варна и за свързаността на Българското Черноморие като цяло. Особено сме удовлетворени, че през тази година виждаме нови маршрути и пазари, завръщане на дестинации и двуцифрени ръстове от редица важни за нас държави. Това показва, че има потенциал, върху който можем да продължим да надграждаме. Гледаме оптимистично към следващия етап от развитието на двете летища. Новата програма за стимулиране на въздушната свързаност е важен инструмент в тази посока и очакваме тя да създаде допълнителни възможности за привличане на нови авиокомпании и маршрути, както и за увеличаване на честотите по съществуващите линии. Заедно с авиокомпаниите, туристическия сектор, националните и местните институции ще продължим да работим за по-добра и по-устойчива целогодишна свързаност на Варна, Бургас и Българското Черноморие със света“, заяви Михаел Ройш, главен изпълнителен директор на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД.

На база на резултатите до момента и планираните полетни програми до края на годината, Летище Бургас и Летище Варна очакват общият брой на обслужените пътници през 2026 г. да надхвърли резултата от 2025 г.

Въпреки че общият пътникопоток на двете летища все още остава под нивата от предпандемичната 2019 година, настоящият сезон показва ясна положителна динамика – разширяване на маршрутната мрежа, завръщане на пазари, нови авиокомпании и маршрути и увеличаване на честотите по съществуващи линии. Особено впечатляващо е, че това се случва на фона на това, че Летище Бургас бе затворено за полети до месец май, авиокомпаниите по света изпитаха редица затруднения във връзка с цените на авиационното гориво, а германският пазар отбеляза сериозен спад след разтрогването на партньорството между двете авиокомпании, осъществяващи свързаност за германските туристи до Българското Черноморие.

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД продължава активната си работа с авиокомпании, туроператори, туристическия сектор, институциите и всички заинтересовани страни за развитието на въздушната свързаност и устойчивото позициониране на Българското Черноморие на международните туристически пазари.

Летище Бургас и Летище Варна с нетърпение очакват да посрещнат всички пътници със своето характерно висококачествено обслужване и ще продължат да осигуряват приятно пътническо изживяване!