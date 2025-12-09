Емрах Сазак: BULTISAD се стреми да увеличи двустранния оборот между България и Турция до над 10 млрд. долара

БУЛТИШАД, Българо-турската търговска камара, има за цел да помогне на компании от двете страни да укрепят веригите си за доставки и да реализират повече съвместни проекти, и в крайна сметка да увеличат двустранния оборот до над 10 милиарда долара (8,7 милиарда евро), каза нейният изпълнителен директор Емрах Сазак пред SeeNews.

„Нашите икономики естествено се допълват взаимно – по отношение на производствения капацитет, логистиката и иновациите“, каза Сазак пред SeeNews в интервю по имейл. „Насърчавам българските и турските компании да продължат да търсят партньорства, да бъдат амбициозни и да се възползват от потенциала на нашия регион.“

През 2024 г. износът на България от Турция е възлизал на 5,8 милиона лева (3,5 милиона долара/2,9 милиона евро), докато вносът е възлизал на 8,9 милиарда лева, според данни на Националния статистически институт.

Ключово събитие, организирано от камарата, форумът „Sourcing from Türkiye“, се утвърди като една от ключовите платформи за директна бизнес комуникация между български компании и водещи турски производители.

„Както често подчертаваме, Sourcing from Türkiye е практическа работна платформа – не просто церемониално събитие – предназначена да генерира реални бизнес сделки и дългосрочни партньорства“, отбеляза Сазак. „Радвам се да кажа, че всички цели бяха постигнати. Интересът както от страна на българския, така и на турския бизнес беше изключително силен, а ранните индикатори сочат множество потенциални партньорства и конкретни запитвания, свързани с доставки, иновации и съвместни инициативи.“



Форумът предоставя на българските компании достъп до надеждни турски производители с доказано качество и капацитет, докато турските фирми достигат до бързо развиващ се, стабилен и логистично стратегически пазар на ЕС, обясни Сазак, добавяйки: „България и Турция са естествени икономически партньори, чиято географска близост и допълващи се силни страни превръщат двете страни във взаимна врата към Европа, Азия, Близкия изток и Африка.“

Освен това, форумът дава възможност за сравнителна оценка на ценовите и технологичните предимства, създаване на дългосрочни партньорства, фокусирани върху устойчиви вериги за доставки, и обмен на най-добри практики в промишлените и търговските процеси.



Форумът не е просто конференция — той е работен инструмент, който съчетава институционална подкрепа, внимателен подбор на участниците и целенасочени B2B срещи, подчерта Сазак.

В него участват и силни стратегически партньори като Министерството на търговията на Турция и Асамблеята на износителите от Турция (TİM).



„Вече имаме конкретни искания за последващи срещи и посещения на производствени съоръжения в Турция. Някои участници обсъждат пилотни доставки или разширяват настоящите си портфолиа. Това е ясен знак, че бизнесът вижда реални – не само теоретични – възможности“, продължи той.



С TİM камарата е подписала Меморандум за разбирателство, който се очаква да доведе до бърз достъп до информация за пазарните нужди и възможности и целенасочени срещи, специфични за сектора. „В дългосрочен план това партньорство ще ни позволи да разработим целогодишен механизъм за свързване на компаниите, не само по време на форума, за да подкрепим съвместни проекти в областта на иновациите, дигитализацията и индустриалното сътрудничество, и да позиционираме България като логистичен и производствен мост за турски компании, навлизащи в Европа“, обясни Сазак.



Камарата също така си сътрудничи тясно с Борда за външноикономически отношения на Турция, DEİK.

„Целта ни е да разширим сътрудничеството си с DEIK в няколко насоки: съвместни икономически мисии в ключови индустриални региони, по-тясно сътрудничество при организирането на бизнес форуми, подкрепа за компании, заинтересовани от инвестиции или стратегически партньорства“, каза Сазак.



В бъдеще BULTİŞAD планира да разшири формата на „Sourcing from Türkiye“, привличайки към нови сектори като технологии, енергетика и инфраструктура, да създаде регионални издания в ключови индустриални центрове в България и да работи по по-нататъшна дигитализация на процеса чрез онлайн платформа за намиране на партньорства.



„Нашият фокус остава върху предоставянето на практическа подкрепа: организирани бизнес мисии и срещи, специфични за сектора, · помощ при намирането на производители, доставчици или дистрибутори, консултации относно регулаторни, логистични и пазарни изисквания, активна комуникация с институциите в двете страни за намаляване на административната тежест“, каза Сазак.

Интервю на Невена Кръстева

източник: seenews.com

