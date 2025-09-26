„Двойно 500” към глобална екосистема: Международният потребителски форум на Chery ще разкрие своята визия за съвместно създаване

През 2025 г. Chery отново промени глобалното възприятие за китайските автомобилни марки с изключителния си постижение „Double 500“. Компанията се изкачи на 233-то място в класацията Fortune Global 500, скачайки с 152 места само за една година, което я превърна в най-бързо развиващия се автомобилен производител в света. В същото време Chery постигна кумулативни продажби в чужбина от над 5 милиона автомобила, запазвайки позицията си на водещ износител на леки автомобили от Китай за 22-ра поредна година. Това постижение не е само въпрос на цифри – то е доказателство за ценностите на Chery. Глобалната стратегия на марката смело преминава от „излизане на световния пазар“ към „интегриране в чужбина“ и сега „издигане като лидер“.

Технологията е паспортът на Chery за световната сцена. Стартираният през април изпит за издръжливост Chery Super Hybrid (CSH) „Endless Horizon Worry-Free Voyage“ беше проведен в няколко държави, включително Китай, Малайзия, Южна Африка и Мексико. При сложни пътни условия и екстремни условия той убедително демонстрира своето хибридно превъзходство: висока производителност с ниска консумация на енергия във всички сценарии. Тази инициатива е не само технологична демонстрация, а представлява систематично решение на предизвикателствата, свързани с мобилността, пред които са изправени потребителите по целия свят, като осигурява увереност и спокойствие при всякакви условия, било то задръствания, влажност и жега или неравен терен.

За Chery обаче безопасността остава неотменима основа. Тази година Chery стартира глобалната инициатива „Six-Dimension Safety Challenge“ (Шестимерно предизвикателство за безопасност), като пресъздаде тежките условия на шофиране, с които се сблъскват потребителите по целия свят, чрез шест екстремни сценария: жега, студ, сухота, влажност, висока скорост и неравен път. В Индонезия акумулаторната батерия остана напълно функционална, след като беше потопена в морска вода за повече от 53 часа; в Мексико тя издържа на удар с 30 км/ч в долната част на каросерията срещу бариера от високоякостна стомана, без да се повреди корпусът на акумулатора; а в Южна Африка TIGGO9 потвърди структурата на „диамантеното си тяло“ чрез тест за самосблъсък. Зад тези строги тестове стои основното убеждение на Chery: „Безопасност за семейството“. Именно тази непоколебима ангажираност превръща всяка история в „Guardian Safety Club“ в нещо повече от просто разкази за оцеляване – те се превръщат в свидетелства за дълбоко уважение към живота.

На новата граница на интелигентната интеграция Chery отново демонстрира своята далновидна визия. Хуманоидният робот AiMOGA е преминал от концептуалната фаза и сега прави осезаеми стъпки към комерсиализация. През юли Chery беше домакин на първата конференция за партньорство на AiMOGA на китайския пазар, която привлече над 3000 дилъри и бележи официалното стартиране на нов интелигентен модел на продажби, фокусиран върху „автомобил + хуманоиден робот“. Тази инициатива отразява ангажимента на Chery да използва своя опит в областта на AI взаимодействието, интелигентното възприятие и автономното шофиране, като същевременно разширява своята екосистема, за да даде нов импулс за подобряване на крайното потребителско преживяване.

Европа, един от най-конкурентните автомобилни пазари в света, официално се превърна в стратегическа крепост за Chery тази година. Серията TIGGO, предлагана с два варианта на задвижване, навлезе на ключови европейски пазари, включително Полша, Гърция, Румъния, Чехия и Обединеното кралство. Само през първата половина на годината Chery продаде над 30 000 автомобила – почти 11-кратно увеличение в сравнение със същия период на миналата година – като 45% от продажбите се падат на автомобили с нова енергия. Това далеч не е експеримент, а систематична и целенасочена експанзия. Чрез продукти, технологии, услуги и социална отговорност Chery се утвърждава на европейския пазар, оставайки верен на дългосрочния си ангажимент: „В Европа, за Европа“.

Систематичните пробиви изискват глобално сътрудничество и обща визия. През октомври тази година ще се проведе, както е планирано, Международният потребителски форум на Chery 2025 с тема „Създаване на новото движение“. Освен че ще представи най-новите постижения на Chery в областта на хибридните технологии, безопасността и интелигентните системи, срещата ще послужи като платформа за задълбочен диалог с глобални партньори относно бъдещето на мобилността. Заедно с международни правителства, предприятия, лидери в индустрията, дилъри и потребители, Chery ще сътвори пътната карта за следващата глава от своето глобално пътуване.

Въз основа на постижението „Double 500“, Chery се превърна от производител на автомобили в глобален лидер в екосистемата на мобилността – основан на технологии, ръководен от безопасността и вдъхновен от своите потребители. „Създаване на новото движение“ отразява ангажимента на Chery да напредва заедно с глобалните партньори и потребители, обединявайки сили по целия свят, за да формира ново бъдеще за мобилността.

