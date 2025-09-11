Dogecoin и XRP могат лесно да печелят $5 900 дневно — Dogecoin стартира нов режим за добив на биткойн, новите потребители получават $100 безплатно

С непрекъснатия растеж на криптовалутите, все повече хора се интересуват от начини за печелене на доходи от цифрови валути. Наскоро нов модел привлече вниманието на много инвеститори: използване на Dogecoin за стартиране на машина за добив на биткойн и лесно печелене на $5 900 дневно! Това позволява на притежателите на монети да печелят доходи, като участват в мрежови дейности. За разлика от традиционния добив на Proof-of-Work (PoW), добивът на RI не изисква високопроизводително изчислително оборудване, а вместо това разпределя награди въз основа на притежаваните монети и прекараното време. Този метод не само намалява бариерата за навлизане, но и позволява на повече хора да споделят предимствата на блокчейн екосистемата.

За да привлече повече нови потребители, платформата стартира серия от атрактивни предимства при регистрация. От днес всички нови потребители, които се регистрират за SIM Mining, ще получават $100 безплатна изчислителна мощност. Този бонус може да се използва за закупуване на договори ежедневно, лесно печелейки $1 печалба. В допълнение, ексклузивни предимства за нови потребители: Получете бонус от $12 с първата си покупка на договор от $150, плюс стабилен доход от $3 дневен (включително $1 печалба от безплатен договор от $100, който може да бъде изтеглен по всяко време).

Първи стъпки

Новите потребители получават бонус от $100 при регистрация и дневен бонус от $1 при влизане. Официален уебсайт: simmining.com

Фиксиран дневен доход, с автоматично връщане на главницата след изтичане на договора

Не се изисква технически опит, автоматизирана работа и поддръжка

Минимална инвестиция: $100, поддържа сетълмент в няколко валути

Показване на действителна възвръщаемост (избрани договори)



Contract Name Contract Amount (USD) Contract time (days) Daily earnings (USD) Free purchase of $100 contracts every day $100 1 day $1 Newbie Benefit (Get $12 cashback on every $150 contract purchase)

$150

1 day

$3 Classic Contract $400 6 day $6.48 Classic Contract $1000 11day $21 Advanced Contract $5500 18 day $120.45 Advanced Contract $10000 20 day $230 Super Contract $150000 20 day $6990

Сигурност и сертифициране

Тази платформа е сертифицирана от Органа за финансов контрол (Финанси) на Обединеното кралство, което гарантира сигурността на потребителските средства и информация. Тази сертификация осигурява на потребителите по-голяма увереност, позволявайки им да инвестират с увереност.

Заключение

Стартирането на платформа за добив на биткойн с Dogecoin и лесното печелене на висока дневна възвръщаемост несъмнено е нов модел, който си струва да се опита. В комбинация с щедри бонуси за регистрация и всеобхватни гаранции за сигурност, тази платформа позволява на всеки потребител да открие своето собствено богатство. Действайте сега и се присъединете към оживения свят на криптовалутите!

За повече подробности, моля, посетете официалния уебсайт: https://simmining.com

Свържете се с нас по имейл: info@simmining.com

Официално приложение: https://simmining.com/xml/index.html#/app

