Да превърнете телефона си в „майнинг платформа“? Притежателите на BTC/ETH/XRP могат да използват DL копаене, за да печелят $1-10K ежедневен пасивен доход

В ерата на цифровата икономика смартфоните надхвърлиха ролята си на комуникационни устройства, за да се превърнат в терминали „всичко в едно“ за плащания, социални мрежи, забавление и работа. Сега тези вечно присъстващи устройства отключват нови възможности – превръщайки се в 24/7 „платформи за копаене на цифрова валута“.

Революция в облачното копаене: златна мина във вашия телефон

Традиционният копаене на биткойни изисква скъпи съоръжения за копаене (струващи десетки хиляди), специализирани съоръжения и високи разходи за електроенергия, което възпира средните инвеститори. DL копаене Иновативният модел за копаене в облака променя това напълно: Потребителите просто наемат изчислителна мощност чрез мобилно приложение от глобално разположени ферми за копаене, наслаждавайки се на ежедневни автоматизирани печалби от копаене без хардуерна поддръжка или технически бариери.

Основана през 2014 г. и със седалище в Обединеното кралство, тази платформа в момента управлява 3-4% от глобалния биткойн хешрейт, обслужвайки над 5 милиона потребители. Основните му предимства включват:

Plug-and-play договори за хешрейт

24/7 автоматизирано разпределение на печалбата

Незабавни тегления или реинвестиции

Награди за препоръки на няколко нива

3-стъпково копаещо пътешествие

Бърза регистрация

Посетете официалния сайт (https://dlmining.net/), за да завършите потвърждаването на имейла – отнема под 2 минути. Интелигентна конфигурация

Изберете пакети с хешрейт въз основа на бюджета: LTC [основен договор]: сума на инвестицията: $100, период на договора: 2 дни, дневен доход от $3,75, доход при изтичане: $100 + $8

LTC [основен договор]: сума на инвестицията: $500, период на договора: 5 дни, дневен доход от $6,75, доход при изтичане: $500 + $37

BTC [класически договор]: сума на инвестицията: $1000, период на договора: 10 дни, дневен доход от $15, доход при изтичане: $1000 + $160

BTC [класически договор]: сума на инвестицията: $3,000, период на договора: 16 дни, дневен доход от $51, доход при изтичане: $3,000 + $816

BTC [Договор за напреднали]: сума на инвестицията: $10 000, период на договора: 35 дни, дневен доход от $215, доход при изтичане: $10 000 + $7525

BTC [Супер договор]: сума на инвестицията: $50 000, период на договора: 45 дни, дневен доход от $1250, доход при изтичане: $52 000 + $67080

Насладете се на печалбите

Системата автоматично разпределя биткойни по сметки ежедневно, като поддържа незабавни тегления или комбинирани инвестиции.

Стратегии за увеличаване на печалбата

Програмата за препоръки на DL Mining предлага:

3% комисионна за директни реферали

Допълнителни 2% от мрежи надолу по веригата

Удобни за социални медии инструменти за споделяне

Нова логика на богатството в мобилната ера

Докато телефоните преминават от потребителски инструменти към производствени устройства, те предефинират създаването на стойност:

→ По време на пътуване до работното място: Майнинг фермите продължават да работят

→ Докато спи: Хеш мощността се натрупва

→ Забавно: Автоматично депозиране на печалби

Идеален за:

✓ Инвеститори, търсещи диверсификация на портфолиото

✓ Начинаещи в блокчейн

✓ Професионалисти, нуждаещи се от пасивен доход

Известие за риск

Пазарите на криптовалути са нестабилни. Препоръчваме:

Започнете с $100-$1000 пробни инвестиции

Първоначално дайте приоритет на краткосрочните договори

Теглете периодично, за да си осигурите печалби

Започнете своето мобилно копаене сега:

▸ Официален сайт: https://dlmining.net/

▸ Имейл за поддръжка: info@DLmining.com

▸ Изтегляне на приложението .

