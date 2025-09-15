Chery е сред първите подписали „Инициативата за изграждане на устойчиви марки”

На 4 септември, местно време в Женева, в Двореца на нациите се проведе диалог на високо равнище на тема „Изграждане на устойчиви бизнеси и марки“. Събитието беше организирано съвместно от Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD), Форума на ООН за стандарти за устойчивост (UNFSS), Китайската асоциация за стандартизация (CAS) и Работната група за устойчиви бизнеси и марки на Китайската асоциация за стандартизация (CAS-SBBC). Като единствен представител на автомобилната индустрия, Chery се присъедини към 23 други компании в подписването на Инициативата за изграждане на устойчиви марки, като стана един от първите корпоративни членове, подкрепили инициативата.

По повод 80-годишнината от основаването на Организацията на обединените нации, Китайската асоциация за стандартизация, Работната група за устойчиво развитие на бизнеса и брандовете (SBBC) и други организации стартираха инициативата „Визия за изграждане на устойчиви брандове“. Инициативата не само отговаря на общите очаквания на международната общност за корпоративно лидерство в областта на устойчивостта, но и служи като декларация за амбицията на китайската бизнес общност да насърчава устойчиви бизнес практики.

С подписването на инициативата компаниите се ангажират да включат устойчивостта в своята бизнес дейност и създаването на стойност на марката си, както и да допринесат за постигането на Целите за устойчиво развитие на ООН (SDG) чрез отговорни практики. Първата група подписали компании включва 24 предприятия, сред които Chery Automobile, ANTA Sports Products Limited, CATL, Longi Green Energy, Haier Group, JD Group, Midea Group, Hisense Group, Baidu и iFLYTEK. От името на подписалите компании, Jiang Li, председател на CAS-SBBC и генерален координатор (Китай) на SBLF, представи инициативата на Pedro Manuel Moreno, заместник-генерален секретар на ООН за търговия и развитие (UNCTAD).

Говорейки за значението и първоначалната цел на присъединяването на Chery към инициативата, председателят на Chery Group, Yin Tongyue, заяви, че устойчивостта представлява не само определящото предизвикателство на нашето време, но и нов еталон за корпоративната стойност. Той отбеляза, че изграждането на устойчиви марки изисква интегриране на технологични иновации, зелено развитие, социална отговорност и дългосрочна визия, за да се създаде обща стойност както за бизнеса, така и за обществото. С присъединяването си към инициативата Vision, Chery включва устойчивостта в корпоративната си стратегия, операции и всеки продукт и услуга, които предлага, с цел да направи света по-безопасен, по-зелен и по-добър.

Сред изтъкнатите участници бяха Педро Мануел Морено, заместник-генерален секретар на Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD); Н.П. Чен Сю, постоянен представител на Китайската народна република в офиса на ООН в Женева и други международни организации в Швейцария, както и извънреден и пълномощен посланик; Джан Сянчен, заместник-генерален директор на Световната търговска организация; Луз Мария де ла Мора, директор на отдела за международна търговия и стоки на UNCTAD; Джан Сючун, генерален секретар на CAS; Ралф Петерс, ръководител на отдела за търговски анализи на ЮНКТАД и член на Управителния комитет на UNFSS; Сантяго Фернандес Кордоба, старши икономист в ЮНКТАД и глобален координатор на UNFSS; Дзян Ли, председател на CAS-SBBC и генерален координатор (Китай) на SBLF. Към тях се присъединиха представители на китайски компании, ангажирани с устойчиви бизнес практики и действия.

Като твърд защитник и практикуващ ESG принципите, Chery Group остава ангажирана с философията си „Някъде, за някъде“ – предоставяйки екологично отговорни продукти и услуги на глобални потребители, допринасяйки за местните общности и изпълнявайки ролята си на отговорна глобална корпоративна организация. Тази година практиките на Chery в областта на ESG получиха широко признание: групата беше включена в списъка Fortune China ESG Impact List 2025 и беше определена за единствената автомобилна компания в списъка на Forbes China Sustainable Development Industrial Enterprises за 2024–2025 г.

