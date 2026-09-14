Бизнес събитие в София ще събере компании и професионалисти за нови партньорства

BUSINESS NETWORKING ще се проведе на 1 октомври и ще предложи B2B срещи, представяне на компании и възможности за създаване на нови бизнес контакти

Специално събитие за бизнес контакти, нови партньорства и професионално сътрудничество ще се проведе на 1 октомври от 16:00 часа в Gallery Vitosha Complex на бул. „Васил Стефанов“ №58 в София.

BUSINESS NETWORKING ще събере представители на различни компании и професионалисти в неформална обстановка, в която участниците ще могат да представят себе си и своя бизнес, да се запознаят с нови партньори и да обсъдят възможности за бъдещо сътрудничество.

В програмата са предвидени B2B срещи, запознаване с нови членове и възможности за директно представяне на продукти и услуги.

Компаниите ще могат да резервират и собствен изложбен щанд, чрез който да представят дейността си пред потенциални клиенти и бизнес партньори. Цената за изложбен щанд е 150 евро.

Организаторите отправят покана към предприемачи и представители на бизнеса да използват събитието като възможност за създаване на нови контакти, идеи и партньорства.

Регистрация за BUSINESS NETWORKING