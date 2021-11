Българин стана PR Professional of the Year за целия свят на световни награди за комуникации

Любомир Аламанов спечели надпреварата на едни от най-престижните световни награди за комуникации в света Platinum PR Awards

SiteMedia Consultancy получи почетно отличие за Агенция на годината за цял свят

Една от най-авторитетните световни медии за комуникации PR News определи Любомир Аламанов, управляващ партньор на SiteMedia Consultancy, за PR Professional of the Year в едни от най-престижните световни награди за комуникации в света Platinum PR Awards. Той беше единственият представител на Европа, достигал до финала на авторитетните награди и получи почетно отличие и за PR Team Leader of the Year. Агенция SiteMedia Consultancy, която управляват заедно с Ружа Загорска, получи почетно отличие за Агенция на годината в категорията 6 до 25 служителя и в категорията Re-Branding / Re-Positioning за кампанията Nivea #daretowowandcare.

Специалистите, компаниите и техните проекти са оценявани по постигнатите резултати през последната година, реализирани проекти, работа с клиенти, иновативни подходи, възможности за развитие, нестандартни работни решения, цялостно отношение към работния процес и много други постижения. Церемонията по връчване на наградите ще се състои на 16 ноември.

Любомир Аламанов и SiteMedia Consultancy се съревноваваха с професионалисти, глобални агенции и компании като Ruder Finn, Bank of America, Linkedin, Volkswagen, Saatchi & Saatchi, T-Mobile, Alibaba, Ogilvy, FleishmanHillard, Amazon, SAP, Boeing, HP Inc, Porter Novelli, Pepsico и много други. SiteMedia Consultancy беше единствената агенция от Източна Европа, достигнала до финалите на Platinum PR Awards 2021.

„Това отличие е пореден триумф на българската комуникационна общност. Няма да се уморя да повтарям, че българският пазар е на световно ниво и можем да се гордеем с това, което правим. Приемам тези награди и като подарък за 20-ия рожден ден на Българската асоциация на ПР агенциите. Когато я учредихме през 2001 г., можехме само да мечтаем да стигнем световно ниво. Днес, 20 години по-късно, български специалисти и кампании са световни шампиони в комуникациите и диктуваме тенденциите в развитието на сектора“, сподели Любомир Аламанов, Управляващ партньор в SiteMedia Consultancy и допълни: „Факт е, че годината беше тежка и постави на изпитание всички нас. Очевидно в ситуация на глобална криза професионалната комуникация може да спасява животи и да сплотява общностите. Change Management Communications, Conflict solving / Problem resolving са само някои от бъдещите насоки за развитие на комуникациите, като нашият пазар е един от първите в света. Потенциалът ни е огромен, трябва само да продължим и да демонстрираме добри практики.“

Любомир Аламанов работи в сферата на комуникациите повече от 20 години. За този период той е ръководил проекти за Coca-Cola, Microsoft, HP, Telenor, Lidl, Heineken, Nestle, Beiersdorf, Siemens и много други. Проектите и кампаниите, в които е участвал, са спечелили повече от 100 български и международни награди. През 2016 г. е посочен за един от най-влиятелните комуникационни специалисти в сферата на Community Relations, а една от най-авторитетните световни медии за комуникации PR News го включи в своя ежегоден списък с професионалисти-иноватори, допринесли изключително за развитието на ПР професията – 50 Game-Changers of PR for 2017. През 2018 г. The Holmes Report го посочи в престижния списък Innovator 25 EMEA 2018. А най-голямата световна организация на ПР-агенции и национални асоциации International Communications Consultancy Organization (ICCO) го номинира три години поред за PR Leader за целия свят в престижните Global Awards 2018, 2019, 2020. PR News го номинира за CEO of the Year 2019 на престижните Platinum PR Awards, а агенцията му SiteMedia Consultancy е обявена за Agency of the Year 2019 за целия свят. Любомир Аламанов е съосновател на Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА) и неин пръв Председател на Управителния съвет. Член е на Българското дружество за връзки с обществеността.

Пълният списък с всички победители и почетни отличия в Platinum PR Awards 2021 може да видите тук.