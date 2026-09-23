Тестват сирените в Русенско на 1 октомври

На 1 октомври /четвъртък/ от 11:00 часа на територията на област Русе ще бъдат тествани сирените, които са част от системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението. Тестът ще се проведе спрямо план, който предстои да бъде съгласуван от областния управител проф. Любомир Владимиров. Той вече е предприел всички дейности за координиране на действията на ангажираните институции на регионално ниво. Проверката ще започне с излъчване на гласово съобщение „Внимание! Внимание! Внимание! Извършва се техническа проверка“. След това на гражданите ще бъде съобщено три пъти, че ще чуят националния сигнал за тревога. За период от две минути ще прозвучи акустичен звуков сигнал, като в последствие поетапно ще бъде обявен края на тревогата, както и приключването на техническата проверка.

Припомняме, че Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението се тества в страната два пъти годишно в първия работен ден на месеците април и октомври.

Областният управител проф. Владимиров призовава гражданите да запазят спокойствие по време на провеждането на тренировката. Областната администрация и компетентните институции продължават да работят в координация за осигуряване на сигурността на гражданите, коментира проф. Владимиров. Сформирана е и оперативна група към Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението. На практика от там ще се извърши подготовката за учението и провеждането на теста. Отделна специализирана група ще проверява за чуваемостта на различните места в региона. При провеждането на теста се очаква и активиране на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението BG-ALERT, като се разпространи съобщение до мобилните устройства на гражданите на територията на цялата страна, съдържащо текст на български и английски език. Получаването на съобщението ще бъде еднократно, съпроводено от специфичен звук и/или вибрация. Тестовите съобщения от BG-ALERT подлежат на управление и могат да бъдат активирани/деактивирани от потребителите. Подробна информация за настройка на Вашето устройство може да намерите на следния уеб адрес: https://bg-alert.bg/#/help/phone-settings).