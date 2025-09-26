Стара Загора посреща Eco Kids Tour 2025 на 27 септември 2025 г.

На 27 септември (събота) в 11.00 ч. Стара Загора ще бъде следващата спирка на Eco Kids Tour 2025. Това е мащабна образователна инициатива, която вече 11 години вдъхновява децата и техните родители да живеят по-устойчиво. Локацията е парк „Станционна градина“, а програмата обещава едновременно забавление и нови знания.

Eco Kids Tour 2025 доказва, че играта може да бъде най-добрият учител.

Фокусът на поредицата от събития е поставен върху образователните програми, които учат децата на ангажирано отношение към околната среда. На всяка спирка от обиколката се организират детски работилници, забавни инсталации за деца и родители, разнообразни състезания.

Организаторите приканват всички деца и родители да се включат активно в събитието и да дадат личен пример за отговорно отношение към природата.

Facebook

Twitter



Shares