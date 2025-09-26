Съдебната система в Бургас се разделя с признателност с един достоен съдия

Събина Христова, дългогодишен съдия в Окръжен съд – Бургас и негов председател два мандата, напуска съдийските редици.

С близо 40 години професионален опит в съдебната система, съдия Христова оставя след себе си дълбока следа в правораздаването, в утвърждаването на принципите за справедливост и върховенство на закона. Нейни колеги съдии, адвокати, прокурори и съдебни служители изразиха своята признателност за дългогодишната ѝ отдаденост на правото.

На свое заседание Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1 т. 1 от ЗСВ Събина Христова от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Бургас, считано от 29.09.2025 г.

Съдийската колегия поощри съдия Христова, която последните години бе в редиците на Апелативен съд – Бургас, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, както и с парична награда за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Наградите бяха предложени от Пламен Синков – административен ръководител – председател на Апелативен съд – Бургас, с мотив дългогодишната кариера на съдия Христова – над 39 години в органите на съдебната власт, нейния доказан професионализъм и безупречен морал.

Събина Христова е завършила право в СУ „Св. Климент Охридски“. Има над 39 години юридически стаж, преминал изцяло в съдебната система, заемайки последователно длъжностите: стажант съдия в Окръжен съд – Бургас, нотариус, съдия и заместник- председател в Районен съд – Бургас, съдия и председател два мандата на Окръжен съд – Бургас. Била е член на Висшия съдебен съвет мандат 2003 година – 2007 година.

В Апелативен съд – Бургас работи от 2012 година. Притежава най-високия ранг в съдебната система – „съдия във ВКС и ВАС“.

Съдиите и съдебните служители в Окръжен съд – Бургас изразиха своята благодарност, че са имали привилегията да работят редом със съдия Христова, която служи за пример за професионалист, който умее да съчетава строгостта на закона с човечността на общуването.

След десетилетия работа в системата на правосъдието съдия Христова оставя след себе си безупречна репутация и ярък пример за професионализъм.

