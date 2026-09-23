С инвестиция на стойност 2.5 млн. евро община Свищов обнови част от уличната мрежа в 7 от населените си места

Приключиха дейностите по основен ремонт на улици на територията на община Свищов в селата Българско Сливово, Вардим, Драгомирово, Козловец, Овча могила, Ореш и Царевец, реализирани по Инвестиционната програма за общински проекти на община Свищов. За ремонта на улиците в селата бе сключено споразумение с МРРБ на стойност до 2 500 000 евро, като през 2025 г. беше възстановена 17 915 кв. м. асфалтовата настилка на улици в селата: Българско Сливово, Вардим и село Козловец. През настоящата година дейностите по проекта продължиха и обхванаха постепенно и останалите населени места, като е подновена и асфалтирана пътната мрежа на общо 86 633,85 кв.м площ.

Успешното финализиране на този мащабен проект е директен резултат от целенасочените и последователни усилия на ръководството на община Свищов за преодоляване на дисбаланса между града и по-малките населени места. Благодарение на добрата проектна готовност и активния диалог с МРРБ, Общината успя да защити това сериозно финансиране и да осигури изпълнение на дейностите, с което затвърждава ангажимента си за подобряване на инфраструктурата, жизнената среда и безопасността във всяко едно населено място от общината.

Община Свищов има пълна проектна готовност, на стойност 2 млн. евро и за останалите населени места, и град Свищов. Ако има воля от страна на правителството, дейностите по обновяване на уличната мрежа на територията на общината ще продължат.