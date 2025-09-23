Пълна реконструкция на участък от бул. „Славянски“ в Стара Загора стартира през пролетта на 2026 г.

Средствата са европейски, договорът бе подписан в МРРБ от кмета Живко Тодоров

Кметът Живко Тодоров подписа договора с МРРБ за поредния значим за Стара Загора обект – финансиране на пълна реконструкция на бул. „Славянски“ в участъка от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ (двете кръгови кръстовища) до зала „ДЗУ“. Това информира днес зам.-кметът с ресор „Устройство на територията, строителство и безопасност на движението“ арх. Мартин Паскалев.

Ремонтът обхваща пълна реконструкция на пътните платна, тротоарните настилки, осветление и видеонаблюдение. Предвидено е изграждане на кръгово кръстовище при бензиностанцията „Шел“, която се намира в източната част на града ни.

Двете мостови съоръжения над ул. „Крайречен булевард“ също ще бъдат ремонтирани. В проекта е планирано и изграждане на зарядни станции за електроавтомобили.

Средствата за пълната реконструкция са европейски, поясни още арх. Мартин Паскалев.

Предстои процедура по избор на изпълнител и от пролетта на 2026 г. започваме изпълнението на строително-монтажните дейности, обобщи за финал зам.-кметът.

