Община Търговище обявява конкурси за директори на четири детски градини

Община Търговище обявява конкурси за директори на четири общински детски градини. Обявените позиции са за: Детска градина № 1 „Веселушко“, Детска градина № 3 „Здравец“, Детска градина № 5 „Червената шапчица“ и Детска градина „Първи юни“ в село Макариополско.

Посочените детски градини в момента се управляват от временно изпълняващи длъжността директори и това налага обявяването на конкурси.

Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ и поне 5 години учителски стаж. Те трябва да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията, да не са лишени от правото да упражняват професията и да отговарят на други изисквания, разписани подробно в обявата за конкурса.

Освен необходимите заявление и документи, кандидатите трябва да представят и писмена концепция за развитието на съответната образователна институция за период от три години.

Конкурсът ще се проведе в два етапа. Той включва решаване на тест, както и събеседване, на което трябва да бъде защитена изготвената от кандидата концепция за управление.

Подаването на документи за участие е в срок от 1 септември до 6 октомври 2025 г. в Центъра за административно обслужване на местната администрация или на e-mail: obshtina@targovishte.bg. Подадените по електронен път документи трябва да бъдат подписани с електронен подпис.

Допълнително информация може да се получи на телефон 0601 68 792 в Община Търговище.

Обявата за конкурса, заедно с образец на заявлението за участие и изискванията към кандидатите са публикувани в сайта на администрацията: https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/actual/careers/KonkursDirektorDG

Facebook

Twitter



Shares