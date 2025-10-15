Народни представители и общински съветници от ГЕРБпроведоха срещи с русенци и жители на общината

Народните представители от ГЕРБ Георги Кръстев и Николай Братованов проведоха днес открити приемни с граждани на Русе, Мартен и Басарбово. В срещите в малките населени места от общината, участваха и общинските севетници Алисе Муртезова, Стоян Христов, Иван Иванов и Светлозар Симеонов. За да дадат по-широк достъп на желаещите среща и разговор русенци, депутатите приемаха въпроси и предложения и в двата офиса на ПП ГЕРБ-Русе.

Георги Кръстев се срещна с младежите в офиса улица на „Чипровци”. Младите хора изразиха одобрението си от това, че България най-сетне има работещо правителство, че се решават много от проблемите, които косаят бъдещето на страната. Те очакват развитие на инфраструктурните проекти и се надяват на новите възможности, които еврозоната ще отвори пред инвеститорите. Кръстев увери младежите, че ГЕРБ е и ще остане първа политическа сила, а партията винаги е обърната с лице към младите хора, като самият той един от гарантите са това техният глас да бъде чут.

Обявената среща на депутата Георги Кръстев и председателя на групата общински съветници от ГЕРБ Алисе Муртезова с жители на град Мартен предизвика очакван интерес сред местните хора. Събралите се във фоайето пред киносалона мартенчани нямаха търпение да споделят неболелите си проблеми за решаване: оправянето на канализацията, водопровода и асфалтирането на улиците в градчето. Алисе Муртезова пое ангажименти лично да посредничи за среща между жителите на Мартен и кмета на Община Русе Пенчо Милков. Пропуканата дига на язовира край село Николово извади за тях на дневен ред още един сериозен проблем – почистването и възстановяване на отводнителния канал, идващ от язовира, който отвежда водите в река Дунав. Това е задача от спешен порядък за хората на Мартен, тъй като не се знае какво предизвикателство могат да поставят високите пролетни води. Симпатизанти на партия ГЕРБ изразиха подкрепа за заявената твърда позиция от лидера на партията Бойко Борисов, тъй като според тях лидери на други партии са демонстрирали объркваща самоувереност. Хората дадоха положителна оценка на провежданите срещи с техните представители във властта, което им помага да получават своевременна информация и отклик на проблемите си.

Николай Братованов се срещна с граждани на Русе в офиса на ул. „Райко Даскалов” 2 /под часовника/. Да стисне ръката човека, който винаги го е подкрепял в благорадните му каузи, дойде и рекордьорът на ГИНЕС плувецът Теодор Цветков.

Салонът на пенсионерския клуб в Басарбово беше мястото за срещи на народния представител Николай Братованов и общинските съветници от ГЕРБ Стоян Христов, Иван Иванов и Светлозар. Хората поставиха пред избраниците си списък с проблеми за решаване. ВиК ремонтите, състоянието на главния път, маркировки и знаци около изкуствените неравности по пътя за убиване на скоростта, както и проблемът със сметосъбирането са сред основните болки на местните. Те настояват на главната пътна междуселска артерия в селото да бъде поставена и камера за засичане на скоростта на моторните превозни средства. Хората напомниха и за забавените програми – изграждането на канализация и шлюза на река Лом. Те поискаха съдействие за оправяне на автобусния транспорт, покрива на училището, участъка на реката около моста и осигуряването на снегопочистваща техника. Общинските съветници поеха ангажимент да поставят въпросите им пред кметската администрация на Община Русе, а Братованов ще потърси съдействие от държавните органи и институции за ускоряване на разрешаването на местните проблеми, защото ГЕРБ работи за това „проблемите да се превръщат във възможности” и техният глас ще бъде чут. „Ние сме сред хората, затова и те са с нас!”, каза още народният представител и обяви, че приемните му продължават и през следващите в други населени места и общини на Област Русе.

