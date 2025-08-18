Напиши своята книга с мен за 30 дни 🩷

Скъпи ми последователю , желаеш ли да напишеш книга защото искаш да предадеш своята експертиза на света с цел хората да получат информация която работи и подобрява животи ?

Ще бъда до теб в жива връзка от ден едно до издаването на твоята книга!

Самата аз съм автор и издател и получих някога тази информация от най добрите в бранша!

Не аз не съм писател! Имам просто експертиза!

Също като теб !

Преди години самата аз се лутах и не знаех как това става!

Закупих всички обучения на пазара по темата, видях сложни схеми и всичко това направо почти ме отказа

Който от вас ми е последовател и клиент знае аз обичам простички, ясни и достъпни неща!

Всичко сложно и трудноразбираемо ме отблъсква! Ако и ти си така но мечтаеш да напишеш книга ще ти предам цялата информация и ще бъда до теб от твоята първа до последна страница! Ще разбереш как да издадеш книга с определен от самия теб

бюджет и как да я построиш така, че да има структура и форма! Ще ти разкажа целият процес и ще напишеш твоята книга с мен за 30 дена !

Цената за тази информация от започването до завършването на твоята книга и ежедневна връзка и подкрепа от мен без групи и онлайн презентации както и срещи на живо с мен – 200 лв!

Напиши през септември твоята книга с мен! Аз ще ти помогна !

С обич – Деси

