Над 200 състезатели от България и чужбина се очакват на международния турнир по борба „Пламен Пенев“ в Търговище

На 27 септември в Търговище ще се състои Четвърти международен турнир по свободна борба „Пламен Пенев“. Той се организира по инициатива на местни спортни деятели с подкрепата на Община Търговище.

Турнирът ще се проведе на спортната площадка „Стадиончето“ зад Центъра за младежки дейности и инициативи. Началото на схватките е в 9.00 ч. идната събота.

До момента участие са потвърдили над 200 състезатели от България, както и от Азербайджан, Молдова, Северна Македония, Турция и Украйна.

Състезателите ще преборят сили в категориите за момчета и момичета, родени през 2011, 2012 и 2013 г., както и кадети, родени през 2008 и 2009 г. Право на участие имат и деца, родени през 2015 г.

Очаква се гости на турнира да бъдат президентът на Българската федерация по борба Станка Златева, Резван Пиркалабу – вицепрезидент на Европейската федерация по борба и президент на Румънската федерация по борба, както и редица други спортни деятели.

Припомняме, че Пламен Пенев е трети на Световно първенство за младежи и трети в Европа при юношите. Участник е на Олимпийските игри в Атланта през 1996 г., а същата година става шампион и на турнира „Дан Колов“. Дълги години той е част от управителния съвет на Българската федерация по борба. През 2021 г. Пламен Пенев почина на 46-годишна възраст.

