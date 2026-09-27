Н. Пр. посланик Дай Цинли присъства на прием по случай 77-ата годишнина от основаването на Китайската народна република

На 23 септември 2026 г. Посолството на Китайската народна република в Република България даде тържествен прием по случай 77-ата годишнина от основаването на Китай.

На събитието присъстваха посланик Дай Цинли, конституционният съдия Янаки Стоилов, заместник-председателите на Народното събрание Иван Ангелов и Цончо Ганев, вицепремиерът Александър Пулев, представители на дипломатическия корпус, представители на китайската общност в България и други гости – общо над 500 души.