Н. Пр. посланик Дай Цинли представи четирите глобални инициативи на Китай във Военна академия „Г. С. Раковски“

На 24 септември 2026 г. посланикът на Китай в България Н. Пр. Дай Цинли изнесе лекция във Военна академия „Г. С. Раковски“ – най-старото военно висше училище в България. На събитието присъстваха началникът на Академията генерал-майор Стайко Прокопиев, експерти и преподаватели, както и участници в стратегическия курс.

Посланик Дай Цинли посочи, че на фона на невижданите от столетие промени в света председателят Си Дзинпин последователно предложи четири инициативи – за глобално развитие, за глобална сигурност, за глобална цивилизация и за глобално управление. Те имат различни акценти и се допълват взаимно, като осигуряват важна опора за изграждането на общност на споделена съдба за човечеството. Тази година четирите глобални инициативи за първи път бяха включени в доклад на Съвета на ООН по правата на човека, което отразява широката подкрепа и високото признание, които те получават от международната общност.

Посланик Дай подчерта, че Китай ще продължи непоколебимо да укрепва световния мир, да допринася за глобалното развитие, да защитава международния ред и да предоставя обществени блага в световен мащаб.

В последвалата дискусия посланикът отговори на въпроси относно обективната и безпристрастна позиция на Китай при решаването на международни въпроси, отбранителния характер на китайската политика в областта на националната отбрана и други теми. Дискусията премина при активен интерес и оживен обмен на мнения.

След лекцията посланик Дай, от името на Посолството, дари на Военна академия книги на български език, сред които „Си Дзинпин: Управлението на Китай“