Китайски учени откриха най-леката двойна система от неутронни звезди

Екип, ръководен от Хан Дзинлин, изследовател в Националните астрономически обсерватории на Китайската академия на науките, направи важно откритие, използвайки изключително високата чувствителност на китайския сферичен радиотелескоп с апертура 500 метра (FAST).

Екипът е засякъл пулсара J1856−0039, част от двойна система от неутронни звезди с компактна орбита. Тази система се отличава с изключително кратък орбитален период и е двойната система от неутронни звезди с най-малка маса, известна досега.

Откритието, основано на множество прецизни наблюдения, представлява строг тест на общата теория на относителността и предлага нова цел за изучаване на екстремни астрофизични явления, същността на гравитацията и произхода на химичните елементи във Вселената. Изследването бе публикувано в списанието „Physical Review Letters“.