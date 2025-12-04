„Главният прокурор замесен в схема за източване на висше училище?“

Нови документи показват как лично е прехвърлил делото за ВУАРР от Пловдив в София



Скандалът около опита за източване и превземане на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) – Пловдив получи нов, още по-тревожен пласт – този път на най-високо ниво в прокуратурата.



От официални документи става ясно, че и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов лично е иззел и преместил наказателното производство за източването на ВУАРР от Окръжна прокуратура – Пловдив в Софийската градска прокуратура. Това решение се взема само от главния прокурор и поставя под въпрос мотивите за тази промяна – особено на фона на твърденията за организирана група с политико-съдебни връзки, свързвана с модела „Осемте джуджета“.



В събитията около опитите за превземане и източване на ВУАРР централна роля днес има адв. Галя Гълъбова – адвокат, публично известен като един от защитниците на Никола Николов – Паскал. Името ѝ присъства в публични коментари по това дело заедно с фигури като прокурор Емил Петров – брат на издирвания бивш следовател Петьо Петров, известен като Пепи Еврото.

ВУАРР е едно от най-старите частни висши училища в България, с над 33 години история, повече от 40 000 завършили студенти, над 3000 настоящи обучаващи се и близо 100 преподаватели и служители. Университетът е пълноправен партньор в Европейския университетски алианс INVEST и участва в множество проекти, финансирани от Европейската комисия, което го превръща в значим академичен център с европейско присъствие и стабилни международни партньорства. Именно такава институция се превръща в цел на организирана схема за източване, която заплашва не само финансовата ѝ стабилност, но и академичната ѝ автономия. Застрашени са средства и ресурси, пряко получени от Европейската комисия и европейските данъкоплатци.

