Фондация „Благотворител“ стартира стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“ за деца без родители
фондацията.
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Кой може да кандидатства?
· Ученици от 8-и до 12-ти клас, лишени от родителски грижи
· Студенти първокурсници, лишени от родителски грижи
Младежите, които кандидатстват могат да бъдат: живеещи в институция или такива, които при починали двама родители са оставени на грижата на възрастни свои роднини или познати /баба, дядо, друг жив роднина или близки, без роднинска връзка/.
*За учениците, които живеят с приемни родители не предвиждаме стипендия. Надяваме се там грижата за децата да е близка до родителската.
Какви са стипендиите?
За ученици от 8-и до 12-ти клас:
· с успех над 5.50 – годишна стипендия
· с успех над 5.00 – годишна стипендия
За студенти първокурсници:
· годишна стипендия
Стипендиите се изплащат на равни вноски за периода октомври 2026 – юни 2027 г.
Срокове и начин на кандидатстване
- Срок за изпращане: от 18.09.2026 г. до 16.10.2026 г. (Документи, получени след 16 октомври, няма да бъдат разглеждани).
- Имейл за изпращане: konkursi@blagotvoritel.org
Одобрените кандидати по документи и есе ще бъдат обявени на сайта на фондация „Благотворител“, след което с тях ще бъде проведено индивидуално телефонно интервю за лично запознанство с журито.
Пълната информация и формулярите за кандидатстване са достъпни на:
ДОКУМЕНТИ:
Кандидатстването става с “Творческа задача” и пакет документи.
Напишете есе на тема:
„Смелостта да постъпваш правилно“
Препоръчителният обем е 400 – 600 думи /ръкописно – до 2 страници, А4 формат/. Високо ще оценим есета с авторски почерк и включени примери от личен опит. Споделяйте вашите мисли и преживявания. Това е важно за нас.
Конкурсът не е литературен, с това есе искаме да опознаем кандидатите за стипендия.
ПАКЕТ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
За учениците са необходими:
• Служебна бележка за успех и за извинени/неизвинени отсъствия от предходната учебна 2025/2026 г.
• Попълнено представяне – изтегли формуляр Лично представяне.
• Декларация за поверителност на личните данни /под 16 години, попълва се от попечителя/ – Изтегли и попълни
• Декларация за поверителност на личните данни /над 16 години/ – Изтегли и попълни
• Изпълнена творческа задача /Есе по посочената тема/
• Копие от смъртен акт на родителите /за сираци/
• Кратка бележка с препоръка от личен ръководител от институцията, в която живее кандидатът, и негови контакти (телефон и имейл на ръководителя) / или кратко писмо от възрастния, който е поел грижите за детето.
• Копие от грамоти и дипломи, с които са повод за гордост у кандидатите.
За студентите са необходими:
• Уверение за записан I семестър 2026/2027 г.
• Снимка на страница/и от Диплома с общ успех от завършване на средно образование
• Попълнено представяне – Изтегли формуляр Лично представяне
• Декларация за поверителност на личните данни – Изтегли и попълни
• Изпълнена творческа задача /Есе по посочената тема/
• Кратка бележка с препоръка от личен ръководител от институцията, в която живее/е живял кандидатът и контакт – телефон и имейл на ръководителя/ или кратко писмо от възрастният, който е поел грижите за младежът при отсъствие на родители /баба, дядо, друг роднина или близък/
Документите изпратете на e-mail konkursi@blagotvoritel.
Екипът на фондация „Благотворител“ пожелава успешна и ползотворна учебна 2026/2027 година на всички ученици и студенти!