Фондация „Благотворител“ стартира стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“ за деца без родители

фондацията.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кой може да кандидатства?

· Ученици от 8-и до 12-ти клас, лишени от родителски грижи

· Студенти първокурсници, лишени от родителски грижи

Младежите, които кандидатстват могат да бъдат: живеещи в институция или такива, които при починали двама родители са оставени на грижата на възрастни свои роднини или познати /баба, дядо, друг жив роднина или близки, без роднинска връзка/.

*За учениците, които живеят с приемни родители не предвиждаме стипендия. Надяваме се там грижата за децата да е близка до родителската.

Какви са стипендиите?

За ученици от 8-и до 12-ти клас:

· с успех над 5.50 – годишна стипендия

· с успех над 5.00 – годишна стипендия

За студенти първокурсници:

· годишна стипендия

Стипендиите се изплащат на равни вноски за периода октомври 2026 – юни 2027 г.

Срокове и начин на кандидатстване

Срок за изпращане: от 18.09.2026 г. до 16.10.2026 г. (Документи, получени след 16 октомври, няма да бъдат разглеждани).

от до (Документи, получени след 16 октомври, няма да бъдат разглеждани). Имейл за изпращане: konkursi@blagotvoritel.org

Одобрените кандидати по документи и есе ще бъдат обявени на сайта на фондация „Благотворител“, след което с тях ще бъде проведено индивидуално телефонно интервю за лично запознанство с журито.

Пълната информация и формулярите за кандидатстване са достъпни на:

ДОКУМЕНТИ:

Кандидатстването става с “Творческа задача” и пакет документи.

Напишете есе на тема:

„Смелостта да постъпваш правилно“

Препоръчителният обем е 400 – 600 думи /ръкописно – до 2 страници, А4 формат/. Високо ще оценим есета с авторски почерк и включени примери от личен опит. Споделяйте вашите мисли и преживявания. Това е важно за нас.

Конкурсът не е литературен, с това есе искаме да опознаем кандидатите за стипендия.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

За учениците са необходими:

• Служебна бележка за успех и за извинени/неизвинени отсъствия от предходната учебна 2025/2026 г.

• Попълнено представяне – изтегли формуляр Лично представяне.

• Декларация за поверителност на личните данни /под 16 години, попълва се от попечителя/ – Изтегли и попълни

• Декларация за поверителност на личните данни /над 16 години/ – Изтегли и попълни

• Изпълнена творческа задача /Есе по посочената тема/

• Копие от смъртен акт на родителите /за сираци/

• Кратка бележка с препоръка от личен ръководител от институцията, в която живее кандидатът, и негови контакти (телефон и имейл на ръководителя) / или кратко писмо от възрастния, който е поел грижите за детето.

• Копие от грамоти и дипломи, с които са повод за гордост у кандидатите.

За студентите са необходими:

• Уверение за записан I семестър 2026/2027 г.

• Снимка на страница/и от Диплома с общ успех от завършване на средно образование

• Попълнено представяне – Изтегли формуляр Лично представяне

• Декларация за поверителност на личните данни – Изтегли и попълни

• Изпълнена творческа задача /Есе по посочената тема/

• Кратка бележка с препоръка от личен ръководител от институцията, в която живее/е живял кандидатът и контакт – телефон и имейл на ръководителя/ или кратко писмо от възрастният, който е поел грижите за младежът при отсъствие на родители /баба, дядо, друг роднина или близък/

Документите изпратете на e-mail konkursi@blagotvoritel. org

Екипът на фондация „Благотворител“ пожелава успешна и ползотворна учебна 2026/2027 година на всички ученици и студенти!