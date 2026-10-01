Fitch повиши перспективата по рейтинга на Българската банка за развитие

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на Българската банка за развитие на „BBB+“ и повиши перспективата по него от стабилна на положителна. Агенцията потвърди и краткосрочния рейтинг на банката „F1“.

Рейтинговата оценка се основава на стабилното финансово състояние на ББР и нейната надеждност, както и ролята и значението на банката при реализирането на държавни политики. Fitch отчита високата вероятност за държавна подкрепа, свързана с тази роля. Също така агенцията отбелязва, че значителна част от финансирането на ББР се осигурява от публичния сектор и международни институции за развитие.

Кредитният рейтинг на ББР и перспективата по него съответстват на тези на България след повишаването на перспективата по рейтинга на 25 септември 2026 г.