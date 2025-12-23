„Духът на Китай“ в София: Moutai беше представена в Hyatt Regency

Събитието на 16 декември насочи вниманието към китайската традиция на байдзю и ритуалите около дегустацията.

Китайската напитка Moutai беше представена пред публика в София на 16 декември в Hyatt Regency Sofia. Вечерта постави акцент не толкова върху комерсиалната част, колкото върху културния контекст на напитката – история, символика и етикет на поднасяне, които в Китай често вървят заедно с празници, официални поводи и тържествени трапези.

Moutai принадлежи към категорията baijiu – традиционна китайска спиртна напитка, различна по ароматен профил и стил от по-познатите в Европа дестилати. Сред важните детайли, представени пред гостите, беше и произходът ѝ: автентичната Moutai се произвежда само в една китайска провинция – Гуейджоу (Guizhou), като традиционно се свързва с района на градчето Маотай (пров. Гуейджоу). Тази географска „принадлежност“ е част от идентичността на напитката и често се посочва като причина за нейния специфичен характер.

В Китай Moutai често е наричана „духът на Китай“ – израз, който подчертава статута ѝ като символ на национална традиция и престиж. В София този образ беше представен през детайли от културата на гостоприемството: малки чаши, кратки тостове и внимание към темпото, с което се пие – ритуали, които превръщат дегустацията в социален жест, а не просто в опитване на напитка.

Подобни представяния имат и по-широк смисъл за културния календар на града: те въвеждат публика, свикнала с европейски винени и спиртни традиции, в една друга система от знаци – от начина на поднасяне до значението на тоста като израз на уважение. За гостите това беше среща с напитка, която не се изчерпва с етикет и градус, а носи история, обичай и конкретен стил на общуване.

Видео: https://youtu.be/AZbdRzasX9I

Facebook

Twitter



Shares