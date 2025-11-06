Дни на кариерното развитие в Тракийски университет 7 ноември – 4 декември 2025

От 7 ноември до 4 декември Тракийски университет – Стара Загора ще проведе мащабна инициатива под надслов „Дни на кариерното развитие 2025“, насочена към студентите от всички факултети и филиали на университета.

Официалното откриване е на 7 ноември, 11 часа, във фоайето на централния вход на Ректората.

Тази година форматът е разширен и ще се реализира в шест отделни събития през пет последователни седмици, като всяко издание ще бъде фокусирано върху конкретните специалности и професионални направления в съответния факултет:

7 ноември – Стара Загора, Ректорат (Ветеринарномедицински, Аграрен и Стопански факултет)

11 ноември – Хасково, Филиал Хасково

14 ноември – Стара Загора, Медицински факултет

18 ноември – Ямбол, Факултет „Техника и технологии“

26 ноември – Стара Загора, Медицински колеж

4 декември – Стара Загора, Педагогически факултет

Всички събития започват в 11:00 ч. и са с продължителност четири часа.

„Дните на кариерното развитие“ ще съберат на едно място представители на водещи компании, институции и организации, които ще имат възможност да се срещнат директно със студенти от различни специалности, да представят дейността си и да предложат възможности за стаж, практика и реализация.

Регистрацията за участие е отворена чрез специална онлайн форма, достъпна ТУК. Тя предоставя възможност на фирмите да заявят своето участие и необходимото оборудване за представяне. Участието е безплатно.

Ръкоmailto:https://docs.google.com/forms/d/1gbCGLSBOyVz2PpgPrcOOILLirqYUMlmRiAwz8XlTrHU/viewform?edit_requested=trueводството на Тракийски университет призовава работодателите да се включат в повече от едно събитие, за да достигнат до по-широк кръг бъдещи специалисти.

В Тракийски университет се обучават над 9000 студенти от над 50 държави в 43 бакалавърски, 71 магистърски и 90 докторантски програми в деветте структурни звена в градовете Стара Загора, Хасково и Ямбол.

Инициативата има за цел да подпомогне професионалната реализация на младите хора и да засили връзката между висшето образование и пазара на труда.

Facebook

Twitter



Shares