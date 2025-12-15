Дивият свят оживява в изложба на Цветан Узунов – TSE в Природонаучния музей

Какво се случва, когато енергията на уличното изкуство срещне тишината на дивата природа? Регионалният природонаучен музей – Пловдив кани почитателите на естетиката на едно необикновено визуално пътешествие с временната изложба „Живот“ на пловдивския артист Цветан Узунов (TSE). Официалното откриване ще се състои на 18 декември (четвъртък) от 18:00 ч. в Изложбената зала на музея.

Изложбата „Живот“ не е просто експозиция на картини, а емоционален разказ за движението и силата на природата. В своите монохромни и цветни платна Узунов улавя онези мигове, в които животното спира да бъде просто образ и се превръща в символ на свободата. От графичния контраст на черното и бялото до експлозията от живи цветове, творбите създават мост между човека и дивия свят – връзка, която днес е по-крехка от всякога.

Цветан Узунов, познат в артистичните среди като TSE, е име, което Пловдив познава добре. Той е съвременен артист с широко творческо портфолио – от монументални произведения и стрийт арт до калиграфия, фотография и графичен дизайн. Творбите му са част от частни колекции в България и чужбина, а стилът му е разпознаваем и отличителен. Неговите монументални стенописи в подлезите са част от градския облик на европейската столица на културата. Сега артистът оставя настрана спрея и мащабната градска среда, за да ни покаже своята по-интимна и съзерцателна страна.

„Природата е сърцето на моето творчество. Разходките из горите и планините ми дават вдъхновението и тишината, от които имам нужда,“ споделя Цветан Узунов. „В тази изложба животните не са просто обекти – те са огледало на нашата собствена уязвимост и сила. Искам да напомня на хората да забавят крачка и да усетят пулса на земята.“

Детайли за посещение:

Официално откриване: 18 декември 2025 г., 18:00 ч. ( Вход свободен за събитието).

18 декември 2025 г., 18:00 ч. ( за събитието). Период на изложбата: 18 декември 2025 г. – 18 януари 2026 г.

18 декември 2025 г. – 18 януари 2026 г. Достъп: След деня на откриването, изложбата е достъпна с редовен билет за експозицията на музея.

Заповядайте в Регионалния природонаучен музей – Пловдив, за да видите природата през очите на един от най-разпознаваемите съвременни пловдивски артисти. Нека заедно отпразнуваме живота в неговите най-чисти и красиви форми.

