Ангел Янчев, „Възраждане“: Министърът на културата да подаде оставка заради „изтърбушването“ на Шипка

Народният представител от „Възраждане“ постави въпроса кой носи политическата отговорност за проекта и за милионите, отпуснати за неговото изпълнение

Министърът на културата трябва незабавно да подаде оставка заради начина, по който се изпълнява проектът за ремонт на Паметника на свободата на връх Шипка. За това настоя народният представител от „Възраждане“ Ангел Янчев в декларация от парламентарната трибуна.

Янчев припомни, че „Възраждане“ от години се противопоставя на проекта, а през последните седмици многократно е настоявала дейностите да бъдат прекратени. По думите му пряката отговорност за случващото се с националната светиня е на министъра на културата.

Особен акцент в декларацията беше поставен върху решението от 15 юли, с което за изпълнението на проекта са осигурени над 3,15 млн. евро. Янчев постави въпроса защо е било необходимо това финансиране, след като според него самата техническа документация не показва конструктивно състояние, което да налага намесите в сегашния им вид.

Народният представител се позова на част „Конструктивна“ от техническия проект, където, по думите му, е записано, че основите са здрави, сградата е здрава, а установените щети са свързани с климатичните условия на върха.

„Цялата аргументация, че Паметникът на свободата едва ли не ще падне, не почива на истината“, е позицията на Янчев.

Той постави под въпрос и самия характер на извършваните дейности, като посочи, че се заменят съществуващи елементи със стоманобетонна конструкция, въпреки заявеното намерение да бъде запазен автентичният вид на паметника.

Янчев насочи вниманието и към музейната експозиция. Според него в част „Архитектурна“ на техническия проект е заложено нейното „преосмисляне“, а от Министерството на културата е било посочено, че експозицията ще бъде намалена с 35%.

„Какъв нов прочит на историята ще се прави там?“, попита Янчев от парламентарната трибуна.

За народния представител въпросът вече не е само за ремонтни дейности, а и за начина, по който ще бъде представяна българската история в един от най-значимите национални паметници.

Янчев настоя политическата отговорност да бъде поета от институциите, които са осигурили финансирането и са позволили изпълнението на проекта въпреки многократните възражения на „Възраждане“.

Той обяви, че темата ще бъде поставена и пред министър-председателя, от когото политическата организация ще поиска отговор кой носи политическата отговорност за ремонта на Паметника на свободата.

За Янчев други действия, свързани с българската историческа памет, не могат да отменят въпросите около случващото се на Шипка и отговорността за решенията, довели до сегашния проект.